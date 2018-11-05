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Abhishek and Aishwarya Bachchan return to the bay after her birthday vacay!
Divya Ramnani
November 05 2018, 12.23 pm
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Aaradhya Bachchan
Abhishek and Aishwarya Bachchan
Abhishek Bachchan
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